Сборная России по хоккею выиграла золото Олимпиады-2018

Отвоевать победу получилось только в овертайме. В основное время этого очень нервного матча счет был 3:3.
Его открыл за полсекунды до конца первого периода Войнов. На 29-й минут Шютц забросил шайбу, нашим игрокам потребовалось 4 минуты, чтобы отыграться – гол забил Гусев. Во втором периоде шайба в наши ворота попала и от Кахуна.
В третьем периоде на 56-й минуте Мюллер забил третий гол в ворота нашей команды, а на 59-й Гусев снова сравнял счет.
В овертайме Капризов забросил золотой гол в ворота Германии.
Напомним, хоккейная команда олимпийских атлетов из России в полуфинале Игр в Пхенчхане победила чехов со счетом 3:0. Сборная России вышла в финал Олимпиады впервые с 1998 года. Этой победы российские болельщики ждали 20 лет.
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