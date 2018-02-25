Сборная России по хоккею выиграла золото Олимпиады-2018

Его открыл за полсекунды до конца первого периода Войнов. На 29-й минут Шютц забросил шайбу, нашим игрокам потребовалось 4 минуты, чтобы отыграться – гол забил Гусев. Во втором периоде шайба в наши ворота попала и от Кахуна.

В третьем периоде на 56-й минуте Мюллер забил третий гол в ворота нашей команды, а на 59-й Гусев снова сравнял счет.

В овертайме Капризов забросил золотой гол в ворота Германии.

Напомним, хоккейная команда олимпийских атлетов из России в полуфинале Игр в Пхенчхане победила чехов со счетом 3:0. Сборная России вышла в финал Олимпиады впервые с 1998 года. Этой победы российские болельщики ждали 20 лет.