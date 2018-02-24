Единственный представитель Алтайского края на ОИ-2018 Андрей Соболев покидает игры

Сноубордист Андрей Соболев, представляющий на Зимних Олимпийских играх-2018 Алтайский край, не смог преодолеть квалификационный отбор в гигантском параллельном слаломе и теперь прекращает выступления.
Квалификационные старты из-за сильного ветра перенесли с 22 на 24 февраля, пишет "Комсомольская правда". Андрей Соболев их, увы, не прошел.
Накануне соревнований его считали одним из главных претендентов если не на "золото" Олимпиады, то, как минимум, на любое другое место на пьедестале почета. После Зимней Олимпиады-2014, на которой он выступил неудачно, Соболев упрочил свое положение в мировом рейтинге.
Особенно хорошо у него складывались дела в нынешнем сезоне. Но на Олимпийских играх проиграть могут и лидеры. Тем более — в параллельном слаломе — здесь достаточно одной ошибки, и ты за чертой финала.
Андрей после первой попытки был на 15-м месте. Его время – 42.35 секунды. На втором проезде он показал 43.64. Общий результат — 1 минута 25.99 секунды. А вот по итогам квалификации он стал только 18-м, в то время как в финал проходили 16 спортсменов.
Теперь Андрей Соболев покидает Олимпийские игры. Кроме него не смог преодолеть квалификацию и Дмитрий Логинов, тоже весьма успешный спортсмен.
Сноубордист Андрей Соболев — единственный спортсмен от Алтайского края, получивший допуск на Олимпиаду-2018.
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