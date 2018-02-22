На Олимпиаде начинает выступление алтайский сноубордист Соболев. Когда смотреть трансляцию

22 февраля на Олимпийских играх в Пхенчхане начинает свое выступление сноубордист из Алтайского края Андрей Соболев. Сегодня спортсмену предстоит пройти квалификацию в дисциплине параллельный гигантский слалом.
Начало трансляции в 10:00 по Барнаулу. В это время трансляции будут вестись по Первому каналу и Матч-ТВ. Финал в этой дисциплине намечен на субботу, 24 февраля.
Напомним, сноубордист Андрей Соболев — единственный спортсмен от Алтайского края, получивший допуск на Олимпиаду-2018. В этом сезоне у спортсмена уже было несколько побед на российских и международных соревнованиях. В зачете Кубка мира он идет на третьем месте.
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