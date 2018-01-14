Барнаульский сноубордист стал призером в этапе Кубка мира в Австрии

Сноубордист Андрей Соболев занял третью строчку по итогам очередного этапа Кубка мира, который прошел 12 января в австрийском Бад Гаштейне. Спортсмены состязались в дисциплине "параллельный слалом", пишет "Алтайский спорт".
В гонках на выбывание Андрей Соболев поочередно превзошел корейца Сань-Хо Ли (0,34 секунды), австрийца Александра Пайера (0,23 секунды) и итальянца Маурицио Бормолини (0,34 секунды). В финале Соболев уступил своему соотечественнику 17-летнему Дмитрию Логинову, для которого эта победа стала первым успехом на этапах Кубка мира. Более того, весь пьедестал мог оказаться российским, но Дмитрий Сарсембаев в малом финале проиграл итальянцу Бормолини.
После выступления в Бад Гаштейне россияне улучшили свои позиции в общем зачете Кубка мира по сноуборду. Андрей Соболев хоть и остался на третьем месте, но существенно сократил отставание от лидеров. В его активе 2690 очков, у итальянца Роланда Фишналлера – 2710, у швейцарца Невина Гальмарини – 3020. Дмитрий Логинов поднялся на пятую строчку, в его копилке 1969 очков.
Следующий этап Кубка мира пройдёт 20 января в словенской Рогле. Спортсмены будут соревноваться в параллельном гигантском слаломе.
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