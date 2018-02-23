Российские хоккеисты впервые за 20 лет вышли в финал Олимпиады

Хоккейная команда олимпийских атлетов из России в полуфинале Игр в Пхенчхане победила чехов со счетом 3:0. Сборная России сыграет в финале Олимпиады впервые с 1998 года.
Счет в матче открыл Никита Гусев, на 28-й минуте замкнув передачу Павла Дацюка. Тренерский штаб чешской сборной усмотрел в заброшенной шайбе нарушение — нападение на вратаря. После просмотра видеоповтора судьи пришли к выводу, что Кирилл Капризов, стоявший перед воротами, чешскому вратарю не мешал. Спустя минуту в ворота чехов забил Владислав Гавриков. В самом конце третьего периода шайбу забросил Илья Ковальчук.
В четвертьфинале российские хоккеисты разгромили сборную Норвегии со счетом 6:1.
Второй финалист турнира определится по итогам встречи Германии и Канады. В предыдущей игре в финале на Играх в японском Нагано в 1998 году россияне уступили в решающем матче сборной Чехии и завоевали серебро.
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