Российские хоккеисты впервые за 20 лет вышли в финал Олимпиады

Счет в матче открыл Никита Гусев, на 28-й минуте замкнув передачу Павла Дацюка. Тренерский штаб чешской сборной усмотрел в заброшенной шайбе нарушение — нападение на вратаря. После просмотра видеоповтора судьи пришли к выводу, что Кирилл Капризов, стоявший перед воротами, чешскому вратарю не мешал. Спустя минуту в ворота чехов забил Владислав Гавриков. В самом конце третьего периода шайбу забросил Илья Ковальчук.

В четвертьфинале российские хоккеисты разгромили сборную Норвегии со счетом 6:1.

Второй финалист турнира определится по итогам встречи Германии и Канады. В предыдущей игре в финале на Играх в японском Нагано в 1998 году россияне уступили в решающем матче сборной Чехии и завоевали серебро.