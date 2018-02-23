Бобслеистку из российской сборной на Олимпиаде подозревают в употреблении допинга

30-летнюю бобслеистку сборной России Надежду Сергееву подозревают в употреблении допинга. Речь идет не о мельдонии, а о другом препарате, сообщает "Спорт-Экспресс". Девушка заняла на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане 12-е место в двойкахс Анастасией Кочержовой.
Эту информацию подтвердил президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков. В организме Сергеевой обнаружили триметазидин — препарат, который входит в список запрещенных. РУСАДА еще в декабре 2014-го предупреждало, что этот препарат спортсменам больше применять нельзя.
Как это вещество могло попасть в организм спортсменки, Зубков не знает. "13 февраля у нее была чистая проба, а в пробе, которая была сделана через пять дней, было что-то найдено", — рассказал он изданию.
Напомним, сборная России уже пережила один допинговый скандал на Олимпиаде: взятые в Пхенчхане допинг-пробы Александра Крушельницкого дали положительный результат на мельдоний. Спортсмен выступал с супругой Анастасией Брызгаловой в керлинге (дабл-микст). Пара лишилась бронзовых медалей, их отдадут норвежцам.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.