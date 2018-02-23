Бобслеистку из российской сборной на Олимпиаде подозревают в употреблении допинга

Эту информацию подтвердил президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков. В организме Сергеевой обнаружили триметазидин — препарат, который входит в список запрещенных. РУСАДА еще в декабре 2014-го предупреждало, что этот препарат спортсменам больше применять нельзя.

Как это вещество могло попасть в организм спортсменки, Зубков не знает. "13 февраля у нее была чистая проба, а в пробе, которая была сделана через пять дней, было что-то найдено", — рассказал он изданию.

Напомним, сборная России уже пережила один допинговый скандал на Олимпиаде: взятые в Пхенчхане допинг-пробы Александра Крушельницкого дали положительный результат на мельдоний. Спортсмен выступал с супругой Анастасией Брызгаловой в керлинге (дабл-микст). Пара лишилась бронзовых медалей, их отдадут норвежцам.