2 февраля
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Кино и ТВ

Netflix показал тизер второго сезона "Игры в кальмара"

Тизер 2 сезона "Игры в кальмара" показали одновременно с тизерами других сериалов, готовых выйти в ближайшее время.

"Игра в кальмара", реж. Хван Дон-хёк.
"Игра в кальмара", реж. Хван Дон-хёк.
kinopoisk.ru

Во втором сезоне "Игры в кальмара" игрок-победитель №456 Сон Ки Хун говорит по телефону. Голос в трубке сообщает бывшему игроку, что тот "пожалеет о своем решении". Видимо, мужчина решил сразиться создателями смертельного шоу.

О чем сериал?

По сюжету 1 сезона, 456 человек — у каждого из них серьезные финансовые трудности — соглашаются поучаствовать в таинственном турнире на выживание. После того как из соревнования выбывает один игрок, размер приза увеличивается на 100 млн вон.

Победитель турнира должен получить 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США). Но ставки в игре смертельно высоки.

Отметим, что премьера состоялась 17 сентября 2021 года на платформе «Netflix».

Ранее по сериалу сняли реалити-шоу.

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