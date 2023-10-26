"Игра в кальмара". Где смотреть новое реалити-шоу и будет ли оно таким же жестоким, как сериал

О чем реалити-шоу
Как и в сериале, участники будут жить в тех же условиях и соревноваться за крупную сумму.
Игроки будут проходить опасные испытания, как и в экранизации.
Запланировано девять эпизодов.
Испытания подготовлены так, чтобы участники остались невредимыми.
Однако проект во время съемок оказался в центре скандала. Участники шоу жаловались на нечеловеческие условия съемки и соревнования.
Рассказали об очень низкой температуре в съемочном павильоне, из-за чего пришлось несколько раз вызывать скорую помощь.
Когда о жалобах участников стало известно публично, Netflix пообещал разобраться. Спустя пару дней информацию о том, что на съемках было слишком холодно подтвердили и пообещали исправить ситуацию.
Сколько игроков участвует
Число участников реалити равно количеству героев в сериале — 456 человек
Главный приз
4,56 млн долларов — 100 тыс. долларов за каждого игрока.
Когда выйдет и где можно посмотреть
Шоу выйдет 22 ноября 2023 года. В России его посмотреть нельзя: здесь Netflix прекратил свою работу.