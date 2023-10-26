"Игра в кальмара". Где смотреть новое реалити-шоу и будет ли оно таким же жестоким, как сериал

Реалити-шоу "Игра в Кальмара" снял Netflix по мотивам известного сериала. О том, что ждет зрителя при просмотре, расскажет altapress.ru .

О чем реалити-шоу

Как и в сериале, участники будут жить в тех же условиях и соревноваться за крупную сумму.

Игроки будут проходить опасные испытания, как и в экранизации.

Запланировано девять эпизодов.

Испытания подготовлены так, чтобы участники остались невредимыми.

Однако проект во время съемок оказался в центре скандала. Участники шоу жаловались на нечеловеческие условия съемки и соревнования.

Рассказали об очень низкой температуре в съемочном павильоне, из-за чего пришлось несколько раз вызывать скорую помощь.

Когда о жалобах участников стало известно публично, Netflix пообещал разобраться. Спустя пару дней информацию о том, что на съемках было слишком холодно подтвердили и пообещали исправить ситуацию.

Сколько игроков участвует

Число участников реалити равно количеству героев в сериале — 456 человек

Главный приз

4,56 млн долларов — 100 тыс. долларов за каждого игрока.

Когда выйдет и где можно посмотреть

Шоу выйдет 22 ноября 2023 года. В России его посмотреть нельзя: здесь Netflix прекратил свою работу.