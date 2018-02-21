Нетипичная сделка: чем недовольны миноритарии проданного банку ВТБ "Магнита"

Многие годы "Магнит" был флагманом роста на российском фондовом рынке. Эталон частного бизнеса привлекал миноритариев. Они инвестировали более 3 млрд долларов, а теперь остались один на один с совершенно непонятной конструкцией.

Алексей Кривошапко,

директор Prosperity Capital Management:

— Нас сильно не устраивает, что все это шито белыми нитками. Доля Сергея Галицкого чуть больше 30%, покупается чуть меньше 30% — специально таким образом, чтобы не делать обязательное предложение. Хотя в законе все прописано черным по белому. Более того, там написано следующее: если купил 30% и одна акция, то должен был сделать предложение не по цене приобретения, а по средневзвешенной за шесть месяцев, которая выше этой цены примерно на 57%. Очевидно, это сделано специально таким образом, чтобы избежать , что в целом оставляет очень неприятный осадок.

При этом у Сергея Галицкого остался трехпроцентный пакет. На этом фоне заявление новых акционеров о программе выкупа с рынка акций на 200 млн долларов выглядит, по крайней мере, странно, особенно если вспомнить, что 15 ноября структуры Галицкого продали пакет акций на 700 млн долларов. Тогда цена была на 30% выше, чем сейчас.

Одним из организаторов сделки был "ВТБ Капитал". Тогда Сергей Галицкий сообщил, что намеревается оставаться долгосрочным стратегическим инвестором компании, и принял на себя и свои структуры обязательства не продавать акции на стандартных условиях на срок 90 дней. А спустя 93 дня на инвестиционном форуме в Сочи было объявлено о продаже акций структурам ВТБ.

ВТБ в последнее время неоднократно выходил с инициативами купить что-нибудь: то "Открытие", то Промсвязьбанк, то "Возрождение". Но зачем госбанку понадобился ритейлер, до конца неясно.

Вячеслав Путиловский.

младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА":

— ВТБ — это все-таки банк, и любые нефинансовые активы для него являются непрофильными. Исключение составляют какие-то краткосрочные сделки в рамках инвестбанкинга: смысл в том, чтобы как-то структурировать сделку, купить подешевле, продать подороже и так далее. Все остальное — это непрофильные активы. Для меня до конца не хватает информации, для чего вообще эта сделка была совершена. Вряд ли ВТБ будет последним самостоятельным владельцем этого актива. Сделка нетипичная.

Многие гадают, почему же Галицкий продал свои акции. Ранее сообщалось, что основатель сети "Магнит" Сергей Галицкий написал прощальное письмо сотрудникам компании, в котором назвал сделку по продаже акций "непростым решением".

Что известно о "Магните"

"Магнит" — крупнейшая розничная сеть в России по количеству магазинов и один из лидеров рынка по операционной эффективности.

У "Магнита" на конец 2017 года было 16,3 тыс. магазинов более чем 2,7 тыс. населенных пунктов в семи федеральных округах.

По данным из открытых источников в интернете ("ДубльГИС", сайт "Магнита"), у компании более 80 магазинов в Алтайском крае. Из них 30 — в Барнауле.

Факт

По итогам 2017 года "Магнит" также впервые уступил своему основному конкуренту X5 Retail Group (управляет брендами "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и др.) по объему выручки: 1,14 трлн против 1,28 трлн руб. соответственно.