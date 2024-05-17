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Николая Дроздова выписали из стационара после курса противоопухолевой терапии

Сейчас из-за слабости телеведущий большую часть времени проводит в постели, сообщает Shot.

Николай Дроздов
Николай Дроздов
Пресс-служба Первого канала

86-летний Николай Дроздов, у которого ранее диагностировали рак предстательной железы, обратился в стационар для планового лечения примерно неделю назад. Медики провели ведущему обследование и цикл гормонотерапии.

Сейчас состояние Дроздова стабильно. Но из-за сопутствующих заболеваний сердца он слаб, и ему приходится большую часть дня соблюдать постельный режим.

Сейчас они вместе с супругой уехали на дачу, где отдыхают и дышат свежим воздухом. Несмотря на слабость, Дроздов помогает жене по огороду, но старается не перетруждаться.

Ранее стало известно, что Николай Дроздов находится в больнице в тяжелом состоянии. У него обнаружили рак.

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