Сейчас из-за слабости телеведущий большую часть времени проводит в постели, сообщает Shot .

86-летний Николай Дроздов, у которого ранее диагностировали рак предстательной железы, обратился в стационар для планового лечения примерно неделю назад. Медики провели ведущему обследование и цикл гормонотерапии.

Сейчас состояние Дроздова стабильно. Но из-за сопутствующих заболеваний сердца он слаб, и ему приходится большую часть дня соблюдать постельный режим.

Сейчас они вместе с супругой уехали на дачу, где отдыхают и дышат свежим воздухом. Несмотря на слабость, Дроздов помогает жене по огороду, но старается не перетруждаться.

Ранее стало известно, что Николай Дроздов находится в больнице в тяжелом состоянии. У него обнаружили рак.

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