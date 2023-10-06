Николай Дроздов находится в больнице в тяжелом состоянии. У него обнаружили рак (обновлено)

У Николая Дроздова, легенды "В мире животных", при обследовании выявили злокачественную опухоль, сообщил источник SHOT.

Обновлено У Николая Дроздова нет злокачественной опухоли, сообщил РБК друг телеведущего, композитор Дмитрий Дунаев. Он здоров и находится дома в хорошем состоянии.

Медики планируют назначить Дроздову курс химиотерапии. Ситуация осложняется из-за гипертонической болезни сердца.

В последнее время состояние 86-летнего Николая Дроздова сильно ухудшилось, сообщил Telegram-канал. Он обратился к врачам с жалобами на постоянные болит.

Диагностика показала новообразование предстательной железы. Биопсия подтвердила, что это аденокарцинома — злокачественная опухоль.

Ранее 86-летний телеведущий неудачно упал на улице, когда возвращался из МГУ в январе 2023 года. Из-за травмы ему было сложно говорить и дышать.