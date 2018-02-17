Ночью до -32: выходные в Алтайском крае будут холодными

Сегодня, 08:29.
Жизнь

В  отдельных районах Алтайского края ночью в воскресенье столбик термометра опустится ниже -30 градусов. Днем же на выходных будет гораздо теплее — минимум –18 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Зима. Снег в лесу.
Зима. Снег в лесу. Фото: June Franks,CC BY-ND 2.0,part from original.

В субботу, 17 февраля, в Алтайском крае будет без осадков, на дорогах местами гололед, в утренние часы местами изморозь, туман. Температура воздуха днем -13-18 градусов, в предгорьях -8-13. Ветер — юго-западный, 2-7 м/с.

Ночью в воскресенье столбик термометра опустится до -22-27 градусов, местами в западных и предгорных районах до -32 градусов.  Днем будет без осадков, на дорогах местами сильный гололед. Утром  местами изморозь, туман. Температура воздуха -13-18 градусов, в предгорьях -7-12. Ветер — северо-западный, 3-8 м/с.

В Барнауле 17 февраля без осадков, на дорогах местами гололед, в утренние часы возможна изморозь. Столбик термометра опустится до -13-15 градусов. Ветер — юго-западный, 2-7 м/с.

Ночью в воскресенье температура воздуха составит -25-27 градусов. Днем будет теплее — -13-15 градусов, без осадков, на дорогах местами сильная гололедица. Утром прогнозируют изморозь, возможен туман. Ветер — северо-западный, 3-8 м/с.

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