Ночью до -31: выходные в Алтайском крае будут холодными

В отдельных районах Алтайского края ночью в воскресенье столбик термометра опустится ниже -30 градусов. Днем же на выходных, 3 и 4 марта, будет гораздо теплее — минимум –15 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.
Погода в Алтайском крае в субботу:
- днем в северных и восточных районах небольшой снег, утром местами изморозь, на дорогах гололед
- температура воздуха ночью -19-24, местами в западных районах до -30, днем -10-15 градусов
- ветер юго-западный, 3-8 м/с, с усилением до 13 м/с.
Погода в Барнауле в субботу:
- днем преимущественно без осадков, на дорогах местами гололед
- температура воздуха ночью -22-24 градусов, днем -11-13 градусов
- ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, днем 3-8 м/с.
Погода в Алтайском крае в воскресенье:
- днем без осадков, на дорогах гололед, в утренние часы местами изморозь, туман
- температура воздуха ночью -21-26, местами в восточных и предгорных районах до -31 градуса. Днем -10-15, в предгорьях до -5 градусов.
- ветер южный, 3-8 м/с.
Погода в Барнауле в воскресенье:
- днем без осадков, на дорогах местами гололед, утром изморозь, возможен туман.
- температура воздуха ночью -24-26 градусов, днем -10-12 градусов.
- ветер южный, 3-8 м/с.
Напомним, с 3 по 5 марта Алтайский будет находиться под влиянием арктического антициклона.
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