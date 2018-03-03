Ночью до -31: выходные в Алтайском крае будут холодными

В отдельных районах Алтайского края ночью в воскресенье столбик термометра опустится ниже -30 градусов. Днем же на выходных, 3 и 4 марта, будет гораздо теплее — минимум –15 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Погода в Алтайском крае в субботу: днем в северных и восточных районах небольшой снег, утром местами изморозь, на дорогах гололед

температура воздуха ночью - 19-24 , местами в западных районах до -30 , днем -10-15 градусов

, местами в западных районах до , днем градусов ветер юго-западный, 3-8 м/с, с усилением до 13 м/с. Погода в Барнауле в субботу: днем преимущественно без осадков, на дорогах местами гололед

температура воздуха ночью -22-24 градусов, днем -11-13 градусов

градусов, днем градусов ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, днем 3-8 м/с. Погода в Алтайском крае в воскресенье: днем без осадков, на дорогах гололед, в утренние часы местами изморозь, туман

температура воздуха ночью -21-26 , местами в восточных и предгорных районах до -31 градуса. Днем -10-15 , в предгорьях до -5 градусов.

, местами в восточных и предгорных районах до градуса. Днем , в предгорьях до градусов. ветер южный, 3-8 м/с. Погода в Барнауле в воскресенье: днем без осадков, на дорогах местами гололед, утром изморозь, возможен туман.

температура воздуха ночью -24-26 градусов, днем -10-12 градусов.

градусов, днем градусов. ветер южный, 3-8 м/с. Напомним, с 3 по 5 марта Алтайский будет находиться под влиянием арктического антициклона.