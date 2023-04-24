24 апреля
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День в истории

Носили цветные ленты и забирались в дома «кошками». 8 неочевидных фактов о Барнаульском добровольном пожарном обществе.

Сегодня, 25 апреля, Барнаульскому добровольному пожарному обществу исполнилось бы 130 лет. Его «наследство» — несколько интересных историй, старые фотографии и новое поколение тушителей.

Барнаульское вольное пожарное общество, дата фото не указана.
Барнаульское вольное пожарное общество, дата фото не указана.
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  • В первый же год пожарное общество участвовало в тушении восьми пожаров — то есть, всех, которые произошли со дня его основания.
  • Члены команды делились на подразделения и носили знаки-ленты: лестничный отряд — красные, машинный — зеленые, отряд водоснабжения — желтые, охранный — белые.
У часовни А. Невского смотр пожарной части 25 апреля 1893 года.
У часовни А. Невского смотр пожарной части 25 апреля 1893 года.
Барнаул. Юбилейные даты
  • В 1900 году Барнаульская городская дума разрешила членам общества использовать в работе медицинскую помощь и лекарства за счет города. Также специально для вольно-пожарной дружины построили отдельный городской дом. Их депо находилось возле Дунькиной рощи (сейчас — территория Алтайского медуниверситета).
  • К 1906 году в вольно-пожарном обществе было около 200 человек, разделенных на отряды по специальностям, собственный капитал и оркестр духовой музыки.
Пожарные конные обозы в Барнауле, фото 1900 года.
Пожарные конные обозы в Барнауле, фото 1900 года.
Барнаул. Юбилейные даты
  • С 1909 года Барнаульская добровольная команда использовала инструменты городского пожарного обоза. Также у нее были крюки-багоры, крюки-кошки, топоры, лестницы, ведра, створчатые щиты и не только. Всего инвентаря было на 2954 руб. 63 коп.
  • Дружина была очень популярна в городе: за 10 лет своего существования она успешно потушила 161 пожар и сохранила имущество погорельцев.
  • С 1 июля 1925 года общество стало заниматься не только тушением пожаров, но и трубо-печным делом.
  • К 1929 году в Барнауле образовалось 20 добровольных, смешанных и специальных пожарных организаций. В них состояли 869 человек.

Жители Алтайского края и сейчас могут стать добровольными пожарными.

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