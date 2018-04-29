Новая шаурма и просторный зал: как выглядит самая большая "Грильница" в Барнауле

27 апреля "Грильница" уcтроила закрытую вечеринку в своем новом ресторане, который официально заработает 29 апреля на Комсомольском проспекте, 102. Это самое большое заведение сети. Сотрудники компании научили барнаульцев готовить суши, приоткрыли секреты создания тонкой пиццы и презентовали новый вид шаурмы.
Дизайн восьмой по счету "Грильницы" разработали специально для молодежи. Большой зал, в котором больше 60 мест, находится несколько зон с мягкими креслами и стульями.
Рядом с кассой много свободного места. Гости "Грильницы" из зала смогут видеть все, что происходит на кухне. По словам директора по развитию сети Максима Тушкова, в новом заведении будут готовить все блюда из меню сети — шаурму, пиццу, суши и другое.
На техническом открытии организовали мастер-классы и конкурсы. Сушисты заведения на глазах у гостей приготовили метровый ролл "Филадельфия", а пиццермен показал, как правильно раскатывать и крутить на руках тесто пиццы.
"Грильница" презентовала новое блюдо — шаурму с ананасами. По словам технолога заведения, "Гавайскую" шаурму придумал шеф-повар. В нее входят сыр и курица алтайских производителей, а также соус на основе оливкового масла.
После мастер-классов и дегустации гостям предложили самостоятельно приготовить роллы. Участникам конкурса выдали перчатки, шапочки и фартуки. Все ингредиенты расположили на столе в зале. Гостям нужно было приготовить собственный ролл и дать ему название. Сотрудники заведения подсказывали в каком порядке лучше располагать ингредиенты и как сделать так, чтобы блюдо не развалилось.
Победил ролл под названием "Деревенский рассвет контрабандиста" — с угрем, семгой, помидор, огурец и другими ингредиентами. По словам сотрудников заведения, это блюдо может попасть в меню "Грильницы".
По словам участников мастер-класса, было непросто приготовить идеальные роллы. Ведь здесь нужно было сделать все так, чтобы продукт не распался, был ровным и в нем правильно сочетались все ингредиенты.
Справка
"Грильница" — сеть быстрого питания в Барнауле. В заведениях продают шаурму, пиццу, суши, китайскую лапшу и другое. Средний чек фастфуда — 200-300 рублей. В сети работают семь заведений.
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