Новая шаурма и просторный зал: как выглядит самая большая "Грильница" в Барнауле

"Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru. "Грильница" на Комсомольском проспекте. Фото: altapress.ru.

Дизайн восьмой по счету "Грильницы" разработали специально для молодежи. Большой зал, в котором больше 60 мест, находится несколько зон с мягкими креслами и стульями.

Рядом с кассой много свободного места. Гости "Грильницы" из зала смогут видеть все, что происходит на кухне. По словам директора по развитию сети Максима Тушкова, в новом заведении будут готовить все блюда из меню сети — шаурму, пиццу, суши и другое.

На техническом открытии организовали мастер-классы и конкурсы. Сушисты заведения на глазах у гостей приготовили метровый ролл "Филадельфия", а пиццермен показал, как правильно раскатывать и крутить на руках тесто пиццы.

"Грильница" презентовала новое блюдо — шаурму с ананасами. По словам технолога заведения, "Гавайскую" шаурму придумал шеф-повар. В нее входят сыр и курица алтайских производителей, а также соус на основе оливкового масла.

После мастер-классов и дегустации гостям предложили самостоятельно приготовить роллы. Участникам конкурса выдали перчатки, шапочки и фартуки. Все ингредиенты расположили на столе в зале. Гостям нужно было приготовить собственный ролл и дать ему название. Сотрудники заведения подсказывали в каком порядке лучше располагать ингредиенты и как сделать так, чтобы блюдо не развалилось.

Победил ролл под названием "Деревенский рассвет контрабандиста" — с угрем, семгой, помидор, огурец и другими ингредиентами. По словам сотрудников заведения, это блюдо может попасть в меню "Грильницы".

По словам участников мастер-класса, было непросто приготовить идеальные роллы. Ведь здесь нужно было сделать все так, чтобы продукт не распался, был ровным и в нем правильно сочетались все ингредиенты.

Справка

"Грильница" — сеть быстрого питания в Барнауле. В заведениях продают шаурму, пиццу, суши, китайскую лапшу и другое. Средний чек фастфуда — 200-300 рублей. В сети работают семь заведений.