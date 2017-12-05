Новосибирская больница выиграла иск о защите чести и достоинства врачей у популярного паблика

В декабре 2016 года в паблике появилось сообщение об одиноком мальчике, который лежал в ожоговом центре областной клинической больницы. Девушка по имени Алена Махова рассказала, что у подростка умерла мать, а отец вторично женился и фактически бросил сына. В больницу, по ее словам, к ребенку никто не приходил, он пил воду из-под крана и питался едой, которой с ним делились соседи по палате. Помимо этого девушка обвинила больницу в том, что они не заявили в органы опеки о том, что мальчика бросили, а также грубо с ним обращались. Эту информацию проверяло областное СУ СКР.

Больница подала в суд иск о защите чести и достоинства. Руководство паблика, узнав об этом, заявило, что у них, как у людей далеких от сферы оказания профессиональной медицинской помощи, не было цели опорочить кого-либо, и они лишь довели до общественности слова читательницы.

На сайте больницы утверждается, что суд удовлетворил ходатайство о размещении опровержения данной информации на официальном сайте службы "АСТ-54" и в паблике. "Сиб.фм" со ссылкой на пресс-службу медучреждения пишет, что ни представители паблика, ни автор поста в сообществе не явились на процесс.

Решение суда вступило в законную силу, однако опровержения в паблике на момент публикации материала не появилось. По данным пресс-службы областной больницы, его размещения добиваются приставы.