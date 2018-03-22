Новосибийск? Губернатор Травников предложил включить Барнаул в новосибирскую агломерацию

Андрей Травников,

глава Новосибирской области:

— Нашей долгосрочной стратегической целью является превращение Новосибирской области в центр Сибирской конурбации. Проект объединит в общую экономическую зону несколько крупных городов Сибири — Новосибирск, Кемерово, Томск, Новокузнецк, Барнаул.

По мысли Травникова, каждый из этих городов имеет высокий промышленный, образовательный и туристический потенциал, и конурбация позволит охватить более пяти млн человек, став значимым драйвером экономического роста всей Западной Сибири.

Андрей Травников,

глава Новосибирской области:

— Это позволит нам уйти от стратегии соперничества, перейдя к стратегии развития и кооперации между нашими городами.

Напомним, что с эту идею Травников уже озвучивал в начале марта.

Что такое конурбация?

Конурбация (от лат. con "вместе" и urbs "город") — городская агломерация полицентрического типа, имеющая в качестве ядер несколько более или менее одинаковых по размеру и значимости городов или городских территорий при отсутствии явно доминирующего центра (напр., скопления городов в Рурском бассейне, Германия). Термин конурбация иногда объединяют с термином городская агломерация (моноцентрическая агломерация), главным отличием которой является формирование агломерации вокруг одного крупного города-ядра.