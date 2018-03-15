В Бийске планируют создать городскую агломерацию

Агломерацию планируют создать для организации общего транспортного пространства радиусом 25 километров. Численность агломерации составит более 300 тысяч человек.

Сообщается, что агломерация позволит участвовать не только в краевых, но и некоторых федеральных программах по обустройству дорожной сети. Кроме того, программа призвана систематизировать транспортные потоки для удобства и комфорта горожан и жителей сельских районов.

Программа предусматривает установку светофоров, барьерных ограждений, камер фото и видеофиксации, пешеходных ограждений вблизи детских образовательных учреждений и мест скопления людей и другое. Специалисты разработают комплексную схему организации транспортного обслуживания и проанализируют пассажиропоток.

Решение мэрии Бийска стало, по сути, ответом на слова губернатора Александра Карлина, который на недавнем заседании правительства региона призывал муниципалитеты действовать по тому же принципу, что и край. Он привел пример: средства из федерального бюджета на программу "Безопасные и качественные дороги" даются не просто городам, но именно агломерациям. Так, в этом году частично дороги отремонтируют не только в Барнауле, но и в Первомайском и Калманском районах. Глава региона призвал города самим образовывать такие агломерации, только с меньшим радиусом, чтобы комплексно участвовать в программах.

Напомним, ранее врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников предложил объединить Новосибирск с Барнаулом, Томском и Кемерово. Ранее altapress.ru писал, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает интересной идею экс-министра Кудрина объединить в одну агломерацию Новосибирск, Барнаул и Томск.