Очевидцы: в Барнауле вновь объявился эксгибиционист

Свидетели ЧП сообщают, что все произошло около 15:20 часов в одном из домов на улице Малахова. На 8 этаже парень показал барнаульцам свои половые органы.



Очевидцы описали внешность юноши:

на вид 30-35 лет,

рост 170-175,

среднего телосложения,

загорелый,

стрижка короткая.

Был одет:

синие джинсы,

серая футболка.

Напомним, в Барнауле вечером 18 июня молодой человек также показал нескольким девушкам свои половые органы.