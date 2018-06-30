Очевидцы: в Барнауле вновь объявился эксгибиционист

Жителей Барнаула днем 29 июня снова напугал эксгибиционист, пишут очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".
Свидетели ЧП сообщают, что все произошло около 15:20 часов в одном из домов на улице Малахова. На 8 этаже парень показал барнаульцам свои половые органы.
Очевидцы описали внешность юноши:
- на вид 30-35 лет,
- рост 170-175,
- среднего телосложения,
- загорелый,
- стрижка короткая.
Был одет:
- синие джинсы,
- серая футболка.
Напомним, в Барнауле вечером 18 июня молодой человек также показал нескольким девушкам свои половые органы.
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