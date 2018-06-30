Очевидцы: в Барнауле вновь объявился эксгибиционист

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Происшествия

Жителей Барнаула днем 29 июня снова напугал эксгибиционист, пишут очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".

Эксгибиционист.
Эксгибиционист. Фото: открытые источники в интернете.

Свидетели ЧП сообщают, что все произошло около 15:20 часов в одном из домов на улице Малахова. На 8 этаже парень показал  барнаульцам свои половые органы.

Очевидцы описали внешность юноши:

  • на вид 30-35 лет,
  • рост 170-175,
  • среднего телосложения,
  • загорелый,
  • стрижка короткая. 

Был одет:

  • синие джинсы,
  • серая футболка.

Напомним, в Барнауле вечером 18 июня молодой человек также показал нескольким девушкам свои половые органы.

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