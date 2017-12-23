Один из авторов ретро-хита "Алеся" умер в Германии

О смерти Бадьярова на 71-м году жизни сообщил на своей странице во "ВКонтакте" его друг Николай Подгорнов. "Ушел из жизни мой лучший друг, замечательный человек, великолепный скрипач, основатель и руководитель ансамбля "Сябры", один из создателей знаменитой песни "Алеся" Валентин Бадьяров. Очень грустно", — написал он.

Бадьяров начал путь на эстраде с группы "Песняры". И хотя проработал он там чуть больше года, именно при его участии коллектив из Белоруссии приобрел всесоюзную популярность, записав такие хиты как "Касив Ясь канюшыну", "Рушники", "Александрына" "Беларусь ты моя", "Алеся".

Позже Бадьяров, скрипач по образованию, работал в проекте "Поющие гитары", а в середине 1970-х стал руководителем группы "Сябры". В 1989 году Бадьяров переехал в Западную Германию, где был руководителем нескольких камерных оркестров.