Декольте и папоротник: как проводят жаркое лето алтайские политики

Сегодня, 07:50.
Туризм

Жаркий июнь подходит к концу, и у алтайских политиков в соцсетях уже накопились достаточно фото летом 2018 года для того, чтобы проиллюстрировать, как они провели этот месяц. Правда, большинство из этих фотографий — рабочие: с заседаний или прочих скучных мероприятий. Но есть и неформальные: с отдыха или интересных поездок.

Виктор Томенко, Екатерина Рождественская и Александр Прокопьев. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr.
Мария Прусакова. Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100009430366383.
Александр Прокопьев. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr.
Мария Прусакова. Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100009430366383.
Андрей Щукин. Фото: www.instagram.com/and6807.
Александр Прокопьев. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr.
Наталья Кувшинова. Фото: www.instagram.com/kuvshinova_natalya.
Мария Прусакова. Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100009430366383.
Виктор Зобнев. Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100008695061895.
Александр Прокопьев. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr.
Даниил Бессарабов. Фото: www.instagram.com/bessarabovdv.
Мария Прусакова. Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100009430366383.

Депутаты Госдумы Александр Прокопьев, Наталья Кувшинова, Виктор Зобнев и Даниил Бессарабов пока не выложили снимки с отдыха на море, но зато часть из них отметились на краевых праздниках или в поездках на природу. Зампред краевого правительства Андрей Щукин сфотографировался с дочерью на АТР. А депутаты АКЗС Мария Прусакова и Евгения Боровикова поделились личными снимками: первая — примерила летнее платье с глубоким декольте, а у второй теперь есть автограф самого Стаса Михайлова.

Мария Прусакова.
Мария Прусакова.
Евгения Боровикова.
Евгения Боровикова.

Кстати, Наталья Кувшинова, попавшая накануне в ДТП и повредившая в аварии ногу, уже приступила к работе в Госдуме, о чем сообщила в Instagram.

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