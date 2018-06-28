Декольте и папоротник: как проводят жаркое лето алтайские политики

Виктор Томенко, Екатерина Рождественская и Александр Прокопьев. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr. Мария Прусакова. Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100009430366383. Александр Прокопьев. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr. Мария Прусакова. Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100009430366383. Андрей Щукин. Фото: www.instagram.com/and6807. Александр Прокопьев. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr. Наталья Кувшинова. Фото: www.instagram.com/kuvshinova_natalya. Мария Прусакова. Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100009430366383. Виктор Зобнев. Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100008695061895. Александр Прокопьев. Фото: www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr. Даниил Бессарабов. Фото: www.instagram.com/bessarabovdv. Мария Прусакова. Фото: www.facebook.com/profile.php?id=100009430366383.

Депутаты Госдумы Александр Прокопьев, Наталья Кувшинова, Виктор Зобнев и Даниил Бессарабов пока не выложили снимки с отдыха на море, но зато часть из них отметились на краевых праздниках или в поездках на природу. Зампред краевого правительства Андрей Щукин сфотографировался с дочерью на АТР. А депутаты АКЗС Мария Прусакова и Евгения Боровикова поделились личными снимками: первая — примерила летнее платье с глубоким декольте, а у второй теперь есть автограф самого Стаса Михайлова.

Кстати, Наталья Кувшинова, попавшая накануне в ДТП и повредившая в аварии ногу, уже приступила к работе в Госдуме, о чем сообщила в Instagram.