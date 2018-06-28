Декольте и папоротник: как проводят жаркое лето алтайские политики

Жаркий июнь подходит к концу, и у алтайских политиков в соцсетях уже накопились достаточно фото летом 2018 года для того, чтобы проиллюстрировать, как они провели этот месяц. Правда, большинство из этих фотографий — рабочие: с заседаний или прочих скучных мероприятий. Но есть и неформальные: с отдыха или интересных поездок.
Депутаты Госдумы Александр Прокопьев, Наталья Кувшинова, Виктор Зобнев и Даниил Бессарабов пока не выложили снимки с отдыха на море, но зато часть из них отметились на краевых праздниках или в поездках на природу. Зампред краевого правительства Андрей Щукин сфотографировался с дочерью на АТР. А депутаты АКЗС Мария Прусакова и Евгения Боровикова поделились личными снимками: первая — примерила летнее платье с глубоким декольте, а у второй теперь есть автограф самого Стаса Михайлова.
Кстати, Наталья Кувшинова, попавшая накануне в ДТП и повредившая в аварии ногу, уже приступила к работе в Госдуме, о чем сообщила в Instagram.
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