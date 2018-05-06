Около 160 тысяч французов вышли на митинг против политики Макрона

5 мая, в первую годовщину со дня избрания президента Франции Эммануэля Макрона, десятки тысяч французов вышли на улицы Парижа. Они протестовали против политики президента, "которая благоприятствует богатым". По разным оценкам в акции приняли участие от 40 тыс. до 160 тыс. человек, сообщила gazeta.ru.
Организатором акции выступило левое политическое движение "Непокоренная Франция". Организация сообщила в своем твиттере о том, что участие в акции приняли около 160 тыс. человек, однако полиция сообщает лишь о 40 тыс. участниках. Митинги также проходят в Тулузе и Бордо.
По сообщениям местных СМИ, тысячи человек, принимающие участие в акции, выступают с различными требованиями. Приверженцы партии "Непокоренная Франция" машут плакатами с лозунгами: "Долой президента богачей", "Нет социальному перевороту".
Одним из организаторов движения является депутат Национального собрания и по совместительству член партии "Непокоренная Франция" Франсуа Рюффен. Согласно его заявлениям, несмотря на то, что Эммануэль Макрон одержал победу на выборах главы государства в мае 2017 года, это совершенно не значит, что демократия не будет существовать на протяжении пяти лет его президентского срока.
"Люди имеют право выступать против него. Макрон — это символ финансистов, банкиров и политики, которая благоприятствует богатым. Мы хотим протестовать против Макрона и его мира, то есть всех тех, кто за ним стоит", — цитирует Франсуа Рюффена издание Le Figaro.
Участники акции публикуют в соцсетях изображения Макрона в виде Наполеона и графа Дракулы. Также они поют песни, в текстах которых критикуется политика действующего президента.
Около 14.00 по местному времени (15.00 по Москве) колонна из 160 тыс. человек собралась на площади у Оперы Гарнье и двинулась в сторону площади Бастилии. Шествие проходило под контролем правоохранительных органов, серьезных столкновений не наблюдалось.
Нападению подверглись несколько журналистов. Пластиковые и стеклянные бутылки полетели в установленные на площади телестудии. Демонстранты атаковали машину одного из французских телеканалов и попытались пробраться внутрь, автомобилю пришлось срочно покинуть площадь, пробираясь сквозь поток людей.
Машина журналистов France Info пострадала еще больше. Митингующие разбили лобовое стекло транспортного средства и забросили внутрь дымовую шашку через люк.
Полицейские задержали во время акции протеста в Париже восемь человек, у которых было найдено самодельное оружие, сообщил ТАСС.
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