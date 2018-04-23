Французский президент рассказал, как Западу вести себя с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Fox News назвал Владимира Путина сильным лидером, который стремится сделать свою страну великой. При этом он призвал западных политиков не быть наивными и не проявлять слабость в отношениях с российским президентом.
"Он силен и умен. Но не будьте наивными. Я верю, что мы никогда не должны быть слабыми с президентом Путиным. Если вы слабы, он использует это", — сказал Макрон.
Президент Франции уверен, что россияне гордятся политикой главы государства.
Однако Запад должен быть осторожным по отношению к Москве, поскольку российское руководство настроено "на вмешательство в западные демократии", считает президент Франции, пишет bfm.ru.
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