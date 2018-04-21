Президент США разозлился, потому что ему поздно сообщили о звонке Путина

Издание The Guardian уточнило, что инцидент произошел во время ланча американского президента с премьер-министром Британии Терезой Мэй.

Дональд Трамп поблагодарил премьер-министра за то, что она первая поздравила его после инаугурации. Флинн же вмешался и уточнил, что первым поздравил американского президента Владимир Путин, а ответный звонок в Кремль отложили на шесть дней.

Согласно информации Джеймса Коми, Трамп разозлился за такую большую задержку и обвинил Флинна в отсутствии здравого смысла.