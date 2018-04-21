Президент США разозлился, потому что ему поздно сообщили о звонке Путина

Экс-глава ФБР Джеймс Коми предоставил конгрессу США свои записки. В них говорится, что в январе 2017 года президент США Дональд Трамп разозлился на советника по нацбезопасности Майкла Флинна, который поздно сообщил о звонке российского президента Владимира Путина, пишет Газета.ру со ссылкой на Associated Press.
Издание The Guardian уточнило, что инцидент произошел во время ланча американского президента с премьер-министром Британии Терезой Мэй.
Дональд Трамп поблагодарил премьер-министра за то, что она первая поздравила его после инаугурации. Флинн же вмешался и уточнил, что первым поздравил американского президента Владимир Путин, а ответный звонок в Кремль отложили на шесть дней.
Согласно информации Джеймса Коми, Трамп разозлился за такую большую задержку и обвинил Флинна в отсутствии здравого смысла.
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