Две неразорвавшиеся "умные" ракеты Трампа сирийцы передали в Россию на изучение

Эти образцы оказались в хорошем состоянии, поэтому 18 апреля их отправили в Россию на самолете. Агентство не располагает подтверждением этой информации из российских источников.

По мнению экспертов, эти ракеты вряд ли могут быть BGM-109 Tomahawk, так как они уже давно и хорошо изучены нашими специалистами. Возможно, это другие ракеты, сообщает "Федеральное агентство новостей".

Алексей Леонков,

военный эксперт журнала "Арсенал Отечества":

— Ракеты Tomahawk мы знаем как облупленные — ничего сверхумного и сверхнового там нет. Эти изделия известны давно, мы знаем, как они летают, знаем, как с ними бороться, эта тактика отработана еще в 90-е годы в Ираке и Сербии. Именно там американцы активно использовали свои "топоры". Так что можно предположить, что сейчас министерству обороны России достались обломки AGM-158 JASSM — а вот это уже интересная ракета. Она новая, и если ее нашли неразорвавшейся, это будет очень интересно для наших специалистов. Они ее разберут и изучат.

По данным эксперта, именно такие ракеты AGM-158 JASSM Дональд Трамп называл "умными" в своем твитте незадолго до удара, когда пытался угрожать официальному Дамаску и бросал Российской Федерации вызов, призывая опробовать свои силы ПВО в САР.

Алексей Леонков,

военный эксперт журнала "Арсенал Отечества":

— Если сейчас началась такая суета, скорее всего это именно JASSM. И это здорово, особенно если там сохранился блок навигации. Наши специалисты получили уникальную возможность узнать, из каких материалов сделана сама ракета, ведь там использована пресловутая технология "стелс". Если это AGM-158, то действительно интересно посмотреть, изучить эту ракету. Мы изучим ее по блокам, сейчас есть возможность: приборы, которые позволяют полностью снять телеметрию, измерить геометрические параметры, могут исследовать состав металлов или даже композитных материалов, из которых состоит ракета.

Аналитик рассказывает, что в этих ракетах российских специалистов заинтересует в первую очередь скрытность и боевая часть новых ракет США: "Ведь дальность полета у них не уж такая большая, всего 350 километров".

Теперь у наших военных появилась уникальная возможность получить данные о характеристиках и возможностях американских ракет такого типа. А это в свою очередь позволит выработать стратегию обороны противодействия в случае массированных ударов.