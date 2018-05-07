Ольга Бузова взяла интервью у себя

В нем она рассказала о своей личной жизни, мечтах и собственном трудоголизме. И под конец порадовалась, что ей повезло с самой собой.

В ролике Бузова откровенничает, что в данный момент она одинока.

"Сейчас я свободна. И это вообще-то намек. Для некоторых", — говорит она.

Непонятно, намекает она на кого-то конкретного, или же это просто абстрактный призыв к действию для заинтересованных мужчин. Выяснилось, что Бузова мечтает о парне помоложе, чтобы "жить дольше". При этом целенаправленно искать любовь певица не намерена, потому что "она сама придет", пишет ura.ru.

В любви она хотела бы подражать Дэвиду и Виктории Бэкхэм, именно их звездная пара — идеал для Бузовой. Также она рассказала про своих дедушек и бабушек, которые, уверена она, жили бы вместе долго и счастливо, если бы дедушки не умерли.