Ольга Бузова взяла интервью у себя

Популярная телеведущая, дизайнер, писатель и начинающая певица Ольга Бузова дала интервью самой себе.
В нем она рассказала о своей личной жизни, мечтах и собственном трудоголизме. И под конец порадовалась, что ей повезло с самой собой.
В ролике Бузова откровенничает, что в данный момент она одинока.
"Сейчас я свободна. И это вообще-то намек. Для некоторых", — говорит она.
Непонятно, намекает она на кого-то конкретного, или же это просто абстрактный призыв к действию для заинтересованных мужчин. Выяснилось, что Бузова мечтает о парне помоложе, чтобы "жить дольше". При этом целенаправленно искать любовь певица не намерена, потому что "она сама придет", пишет ura.ru.
В любви она хотела бы подражать Дэвиду и Виктории Бэкхэм, именно их звездная пара — идеал для Бузовой. Также она рассказала про своих дедушек и бабушек, которые, уверена она, жили бы вместе долго и счастливо, если бы дедушки не умерли.
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