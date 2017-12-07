Опрос. А вас устраивает работа общественного транспорта?

В конце ноября сайт Domofond выяснил, насколько жители ста крупнейших городов России довольны работой общественного транспорта. Людям предлагали оценить ситуацию в своем городе по 10-балльной шкале. В рейтинг попали Барнаул и Бийск.
Краевая столица заняла 28 строчку с результатом в шесть баллов из 10, поднявшись на пять пунктов по сравнению с прошлым годом. Бийск оказался на 54 месте с результатом 5,6 баллов, опустившись на 13 пунктов. "МЭ" решил узнать у жителей края, что им нравится или не нравится в работе общественного транспорта.
Евгения Рябоконь,
Барнаул:
— Меня дико раздражает, когда водители автобусов и маршруток игнорируют карман на остановки "Чернышевского" Красноармейском проспекте. Приходится перебегать дорогу прямо перед движущимся транспортом, чтобы попасть в нужный. И это центр города! Так что "десятки" на транспорт точно не заслужил, "шестерка" от силы.
Алена Фомина,
Бийск:
— В принципе, в Бийске несложно куда-то добраться на общественном транспорте. Но он такой изношенный — смотреть больно. Плюс сложная ситуация с 55-м маршрутом: то убрали, то вернули, то одна схема движения, то другая. Никто не думает о людях, все думают только о себе. Так что пока только "троечка".
Александр Дорохин,
Барнаул:
— Вообще я ровно отношусь к нашему транспорту, он вполне приличный. Мне кажется, 7-8 баллов заслуживает. Но иногда меня просто убивает, когда автобусы игнорят остановку "Театр кукол". Серьезно, могут тупо проехать мимо. И это не маршрутки — большие автобусы, у которых следующая остановка не конечная. Загадка века, ей-богу.
Константин Мартов,
Камень-на-Оби:
— Я, конечно, понимаю барнаульцев и бийчан, но в Камне с транспортом вообще полный трэш. Проезд стоит как в Барнауле — 20 рублей, при этом автобусы старые, все разваливается, сидения шатаются, вокруг грязь и вдобавок ко всему этому еще и кондукторы хамят. Мало того, каждый раз, когда едешь, заходят контролеры и проверяют билеты. Зачем это делать так часто, мне непонятно. И ходит он часов до 8 вечера. Хотя, наверное, то, что он есть — уже хорошо.
Кристина Никонова,
Рубцовск:
— В Рубцовске вообще проезд за год второй раз дорожает. А вы думаете, качество услуг растет? Да фиг там! В некоторых частях города вообще нереально залезть в маршрутку, например в поселке Западном. Попасть вовремя на работу, в школу или добраться до больницы практически невозможно. Вроде обещали заняться этим вопросом, но пока тишина.
Светлана Антонова,
пос. Кирова (Барнаул):
— Я обычно езжу на 65 маршрутке. Так вот, меня не устраивает, что она редко ходит по вечерам. Когда автобус подъезжает к остановке, где я сажусь, он обычно уже битком набит, сесть невозможно. Интервал у них 20 минут. В результате я могу прождать 40-50 минут прежде чем мне удастся попасть в транспорт. Я считаю, это ненормально. А в целом согласна с рейтингом — шесть баллов из 10.
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