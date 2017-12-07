Опрос. А вас устраивает работа общественного транспорта?

— Я, конечно, понимаю барнаульцев и бийчан, но в Камне с транспортом вообще полный трэш. Проезд стоит как в Барнауле — 20 рублей, при этом автобусы старые, все разваливается, сидения шатаются, вокруг грязь и вдобавок ко всему этому еще и кондукторы хамят. Мало того, каждый раз, когда едешь, заходят контролеры и проверяют билеты. Зачем это делать так часто, мне непонятно. И ходит он часов до 8 вечера. Хотя, наверное, то, что он есть — уже хорошо.