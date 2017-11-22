Жители Барнаула и Бийска оценили работу общественного траспорта

Сайт Domofond выяснил, насколько жители ста крупнейших городов России довольны работой общественного транспорта. Людям предлагали оценить ситуацию в своем городе по 10-балльной шкале. В рейтинг попали Барнаул и Бийск.
Лидером рейтинга, как и годом ранее, стала Тюмень. Местные жители отмечают, что "общественный транспорт ходит часто" и "можно легко уехать куда угодно". Вторую строчку занял Грозный, а замкнул тройку лидеров Ангарск.
Барнаул занял 28 строчку, поднявшись на 5 пунктов. Работу общественного транспорта оценили в 6 баллов 2 296 человек. Бийск оказался на 54 месте с результатом 5,6 баллов, опустившись на 13 пунктов. В опросе приняли участие 796 человек.
Новосибирск расположился на 21 месте, улучшив свою позицию на 14 пунктов. Там опросили 4 тысячи 300 жителей.
В аутсайдерах рейтинга оказались Омск, Балашиха, Шахты, Волгоград, Архангельск, Саратов, Махачкала, Брянск, Рыбинск, Рязань.
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