Жители Барнаула и Бийска оценили работу общественного траспорта

Лидером рейтинга, как и годом ранее, стала Тюмень. Местные жители отмечают, что "общественный транспорт ходит часто" и "можно легко уехать куда угодно". Вторую строчку занял Грозный, а замкнул тройку лидеров Ангарск.

Барнаул занял 28 строчку, поднявшись на 5 пунктов. Работу общественного транспорта оценили в 6 баллов 2 296 человек. Бийск оказался на 54 месте с результатом 5,6 баллов, опустившись на 13 пунктов. В опросе приняли участие 796 человек.

Новосибирск расположился на 21 месте, улучшив свою позицию на 14 пунктов. Там опросили 4 тысячи 300 жителей.

В аутсайдерах рейтинга оказались Омск, Балашиха, Шахты, Волгоград, Архангельск, Саратов, Махачкала, Брянск, Рыбинск, Рязань.