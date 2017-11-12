В Бийске перестанут продавать проездные билеты

С 20 ноября бийчанам начнут продавать только транспортные карты, а бумажные проездные отменят, сообщают Вести22.
По словам Ольги Кудашовой, главного экономиста "Бийского трамвайного управления", город переходит на электронную систему по отслеживанию пассажиропотока, и теперь во всем транспорте: и в автобусах, и в трамваях – будет электронная система расчетов.
Карты можно приобрести в трамвае у кондуктора, либо на крупных предприятиях города. Пассажирам предлагают купить транспортную карту за 70 рублей и активировать ее ежемесячно на 750 рублей. Это будет чуть дороже, чем обычный проездной, он стоит 700 рублей.
Разницу будут тратить на обслуживание электронной системы. Стоимость проезда в Бийске сейчас составляет 17 рублей 50 копеек.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.