В Бийске перестанут продавать проездные билеты

По словам Ольги Кудашовой, главного экономиста "Бийского трамвайного управления", город переходит на электронную систему по отслеживанию пассажиропотока, и теперь во всем транспорте: и в автобусах, и в трамваях – будет электронная система расчетов.

Карты можно приобрести в трамвае у кондуктора, либо на крупных предприятиях города. Пассажирам предлагают купить транспортную карту за 70 рублей и активировать ее ежемесячно на 750 рублей. Это будет чуть дороже, чем обычный проездной, он стоит 700 рублей.

Разницу будут тратить на обслуживание электронной системы. Стоимость проезда в Бийске сейчас составляет 17 рублей 50 копеек.