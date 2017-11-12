В Бийске перестанут продавать проездные билеты

Сегодня, 14:23.
Потребитель

С 20 ноября бийчанам начнут продавать только транспортные карты, а бумажные проездные отменят, сообщают Вести22.

Билет по электронному проездному.
Билет по электронному проездному. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

По словам Ольги Кудашовой,  главного экономиста "Бийского трамвайного управления", город переходит на электронную систему по отслеживанию пассажиропотока, и теперь во всем транспорте: и в автобусах, и в трамваях – будет электронная система расчетов.

Карты можно приобрести в трамвае у кондуктора, либо на крупных предприятиях города. Пассажирам предлагают купить транспортную карту за 70 рублей и активировать ее ежемесячно на 750 рублей. Это будет чуть дороже, чем обычный проездной, он стоит 700 рублей.

Разницу будут тратить на обслуживание электронной системы. Стоимость проезда в Бийске сейчас составляет  17 рублей 50 копеек.

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