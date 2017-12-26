Опрос. Какое у вас самое теплое воспоминание об СССР?

СССР перестал существовать ровно 26 лет назад. 25 декабря 1991 года президент Михаил Горбачев ушел в отставку, а на следующий день союз был распущен. В России уже выросло целое поколение детей, никогда не знавших, что такое Советский Союз, и у них самих уже появились дети. Но те, кто жил в этом времени, очень часто с теплотой о нем вспоминают.
"МЭ" попросил своих читателей поделиться самыми светлыми воспоминаниями о том времени.
Евгений Погребняк,
водитель школьного автобуса:
Самые теплые мои воспоминания об СССР, как это ни странно, связаны с нарушением закона. Когда Союз распался, мне было всего 11 лет. Что я мог делать в это время? Правильно, озорничать. Этим я и занимался. Мы с пацанами любили бесплатно пользоваться автоматами для газировки: засовывали руку в отверстие, которое защищали стеклом, но его, естественно, разбивали, запускали какой-то механизм и газировка лилась бесплатно. Так мы угощали девочек, которые нам нравились, а с мальчиков брали "льготную" цену — 1 копейку (стакан газировки стоил 2 копейки). Что-то подобное мы проделывали с устройствами для выдачи билетов в автобусах. Там надо было бросить деньги в отверстие и самому открутить себе билет. Мы толпой занимали все пространство у этой билетной кассы, а когда нам передавали деньги за проезд, мы делали вид, что бросили денежку и отматывали билет просто так. Вырученные деньги делили между собой и покупали себе всякую фигню. Кому как, а нам тогда было очень весело.
Нина Иванова,
пенсионерка:
У меня, кажется, все воспоминания об СССР только светлые. Может быть потому, что именно в этом времени была вся моя молодость. Распад СССР я застала в 40 лет. В школе я была председателем комитета комсомола, дневала и ночевала там, проводила разные веселые мероприятия. Трудовые коллективы, в которых мне довелось поработать, были очень дружные, мы все вместе встречали все праздники. Помню, ездили на прополку свеклы и сенокос, а после работы ловили сусликов, варили их и ели — и это было весело! А особенный кайф был на майской демонстрации, когда огромная толпа людей со смехом, песнями и флагами в руках шла по городу. Незабываемое впечатление. И при этом мы были небогаты, но зато молоды и счастливы.
Наталья Кротова,
учитель русского языка и литературы:
Я больше всего любила День пионерии. Это был большой праздник, проходил он 19 мая. Уже на носу были каникулы, пахло клейкой молодой листвой. Мы в этот день наряжались в парадную форму и шли на стадион, где затевали спортивные соревнования и разные игры. В общем, пели, плясали, прыгали, скакали и не имели забот.
Андрей Ромашов,
монтажник:
Моя мама в этот период работала на кондитерской фабрике и таскала домой всякие бракованные, но очень вкусные конфеты, сгущенку в трехлитровых банках, халву и так далее. Мы с сестрой ели это все вдоволь. Это было самое прекрасное детство.
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