Опрос. Какое у вас самое теплое воспоминание об СССР?

Самые теплые мои воспоминания об СССР, как это ни странно, связаны с нарушением закона. Когда Союз распался, мне было всего 11 лет. Что я мог делать в это время? Правильно, озорничать. Этим я и занимался. Мы с пацанами любили бесплатно пользоваться автоматами для газировки: засовывали руку в отверстие, которое защищали стеклом, но его, естественно, разбивали, запускали какой-то механизм и газировка лилась бесплатно. Так мы угощали девочек, которые нам нравились, а с мальчиков брали "льготную" цену — 1 копейку (стакан газировки стоил 2 копейки). Что-то подобное мы проделывали с устройствами для выдачи билетов в автобусах. Там надо было бросить деньги в отверстие и самому открутить себе билет. Мы толпой занимали все пространство у этой билетной кассы, а когда нам передавали деньги за проезд, мы делали вид, что бросили денежку и отматывали билет просто так. Вырученные деньги делили между собой и покупали себе всякую фигню. Кому как, а нам тогда было очень весело.