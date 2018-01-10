Опрос: россияне признали существование у РФ врагов

Пятая часть респондентов, 21%, сообщила, что не видит врагов. В 2015 году так думала десятая часть участников опроса.

Главным противником России 68% опрошенных считают США, 29% — Украину, 14% — страны ЕС, бывшие союзные республики СССР (10%) и Польшу (8%).

Почти треть (27%) респондентов согласились с постулатом "у народа, вставшего на путь возрождения, всегда найдутся враги". "Наша страна окружена врагами со всех сторон", — считают 23% участников опроса. Однако самыми опасными врагами 21% опрошенных считает "внутренних врагов", пишет polit.ru.

Опрос был проведен методом личного интервью 1-5 декабря 2017 года среди 1600 человек.