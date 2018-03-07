Опрос: россияне стали меньше поддерживать военную операцию в Сирии

Половина опрошенных одобряет вмешательство России в войну, 22% россиян затруднились с ответом. (Для сравнения: в октябре 2017, года решение России вмешаться в военный конфликт в Сирии поддерживали 52% опрошенных, а тех, кто полагал, что этого не следовало делать, было 26%).

Что касается целей России, 18% россиян говорят о стремлении достичь мира в Сирии, 10% вспоминают о борьбе с международным терроризмом и запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство", 8% говорят о защите РФ от террористической угрозы. Затруднились с ответом 37% респондентов.

За событиями в Сирии следят две трети опрошенных россиян, не интересуются происходящим в этой стране 30% респондентов, пишет polit.ru.

Факт

Опрос был проведен 25 февраля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ.