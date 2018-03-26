Ошибки в объявлениях, над которыми можно смеяться бесконечно

Русский язык прекрасен и благозвучен. Но почему-то многие постоянно делают ошибки, особенно в объявлениях и вывесках. Сегодня мы собрали настоящие "перлы", мимо которых пройти просто невозможно.

Смешные опечатки. Фото: СС0. Смешные опечатки. Фото: СС0. Смешные опечатки. Фото: СС0. Смешные опечатки. Фото: СС0. Смешные опечатки. Фото: СС0. Смешные опечатки. Фото: СС0. Смешные опечатки. Фото: СС0. Смешные опечатки. Фото: СС0. Смешные опечатки. Фото: СС0. Смешные опечатки. Фото: СС0. Смешные опечатки. Фото: СС0. Смешные опечатки. Фото: СС0. Смешные опечатки. Фото: СС0. Смешные опечатки. Фото: СС0. Смешные опечатки. Фото: СС0. Смешные опечатки. Фото: СС0. Смешные опечатки. Фото: СС0. Смешные опечатки. Фото: СС0. Источник