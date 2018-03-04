Основатель "Магнита" рассказал, чем будет заниматься после завершения сделки с ВТБ

На встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым Галицкий обратил внимание на то, что сделка по продаже 29,1% акций "Магнита" банку ВТБ пока не завершена.

"Я специально совершал сделку как физическое лицо, чтобы полученные налоги пришли в город, — для меня важно, как он будет выглядеть. Я остался жителем Краснодара, буду продолжать жить здесь и горжусь тем, что меня сделали почетным горожанином. Это большая ответственность, и надо соответствовать", — сказал миллиардер.

По словам бизнесмена, "интенсивное время" для него прошло. "Сейчас я хочу пожить спокойной жизнью без лишней публичности. Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом — футболом, благоустройством. Надеюсь, краснодарцы меня поймут и поддержат мое право на частную жизнь", — отметил он, пишет znak.com.

Ранее сообщалось, что основатель сети "Магнит" Сергей Галицкий написал прощальное письмо сотрудникам компании, в котором назвал сделку по продаже акций "непростым решением".

Что известно о "Магните"

"Магнит" — крупнейшая розничная сеть в России по количеству магазинов и один из лидеров рынка по операционной эффективности.

У "Магнита" на конец 2017 года было 16,3 тыс. магазинов более чем 2,7 тыс. населенных пунктов в семи федеральных округах.

По данным из открытых источников в интернете ("ДубльГИС", сайт "Магнита"), у компании более 80 магазинов в Алтайском крае. Из них 30 — в Барнауле.

Факт

По итогам 2017 года "Магнит" также впервые уступил своему основному конкуренту X5 Retail Group (управляет брендами "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и др.) по объему выручки: 1,14 трлн против 1,28 трлн руб. соответственно.