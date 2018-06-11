Российский актер объяснил, зачем ушел воевать на Донбасс

Пашинин отметил, что не занимается построением национального государства на Украине. По его мнению, этим должны заниматься "молодые парни по 19 лет, по 21 году". "А я могу только одно сделать — расчистить им будущее", — заявил он.

Пашинин заявил, что если ему не удастся заткнуть рты людям, считающих его единомышленников фашистами, словом, он заткнет их "делом".

Российский писатель Захар Прилепин, который тоже воевал на востоке Украины на стороне ДНР, считает, что Пашинин "инфицирован". "Судя со стороны, он, конечно, инфицирован — не украинством, а псевдоукраинством. Ложным украинством", — сказал Прилепин.

В августе 2017 года Анатолий Пашинин вступил в батальон "Украинской добровольческой армии", созданной Дмитрием Ярошем после ухода с поста руководителя "Правого сектора". В прошлом году актер заявлял, что "ловит кайф" во время службы на Украине.

Пашинин известен по фильмам "Грозовые ворота", "Мы из будущего", "Адмиралъ".