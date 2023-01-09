Освободившийся серийный убийца хочет подать в суд на Netflix из-за фильма о себе

Чарльз Собрадж охотился на западных туристов и совершил по крайней мере 12 убийств. Он находился в заключении сначала в Индии, а после в Непале.
Он вышел из тюрьмы в 78 лет. За это время Netflix успел снять о жизни убийцы и его преступлениях мини-сериал «Змей». На платформе он вышел 1 января 2021 года.
Собрадж возмутился сериалом и решил засудить компании. Он назвал большую часть сериала «абсолютным враньем».
Кроме того, бывший заключенный планирует подать иск к государству Непал, где он был задержан в 2003 году и осужден на пожизненное заключение. Он считает, что его дело было сфабриковано непальской полицией по подложным документам.
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