Освободившийся серийный убийца хочет подать в суд на Netflix из-за фильма о себе

Вышедший из тюрьмы мошенник и серийный убийца Чарльз Собрадж, известный как Змей и Бикини-киллер, собирается подать в суд на видеосервис Netflix, телеканал «Би-би-си» и государство Непал. Ему не понравились фильмы, рассказывающие об его жизни, сообщает Daily Mail.

Чарльз Собрадж охотился на западных туристов и совершил по крайней мере 12 убийств. Он находился в заключении сначала в Индии, а после в Непале.

Он вышел из тюрьмы в 78 лет. За это время Netflix успел снять о жизни убийцы и его преступлениях мини-сериал «Змей». На платформе он вышел 1 января 2021 года.

Собрадж возмутился сериалом и решил засудить компании. Он назвал большую часть сериала «абсолютным враньем».

Кроме того, бывший заключенный планирует подать иск к государству Непал, где он был задержан в 2003 году и осужден на пожизненное заключение. Он считает, что его дело было сфабриковано непальской полицией по подложным документам.