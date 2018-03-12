От 0 до -27: синоптики рассказали о резких перепадах температуры на Алтае

На этой неделе с 12 по 18 марта в Алтайском крае потеплеет до 0 градусов. Однако в ночное время возможны заморозки до -27 градусов, рассказали altapress.ru в алтайском ЦГМС.
В течение недели Алтайский край будет находиться под влиянием антициклона. В регионе будет малооблачно, без осадков. Из-за перепадов температур возможны изморозь, туман и гололед.
С понедельника 12 марта ночью столбик термометра покажет -17...-27 градусов. Днем будет -8...-13. Затем станет теплее, и к концу недели в ночные часы будет -10...-17 градусов. Днем температура воздуха составит 0..-5, в предгорьях +2...+7 градусов.
Из-за оттепели появится большое количество сосулек. Поэтому жителей просят быть внимательными и осторожными.
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