От 0 до -27: синоптики рассказали о резких перепадах температуры на Алтае

В течение недели Алтайский край будет находиться под влиянием антициклона. В регионе будет малооблачно, без осадков. Из-за перепадов температур возможны изморозь, туман и гололед.

С понедельника 12 марта ночью столбик термометра покажет -17...-27 градусов. Днем будет -8...-13. Затем станет теплее, и к концу недели в ночные часы будет -10...-17 градусов. Днем температура воздуха составит 0..-5, в предгорьях +2...+7 градусов.

Из-за оттепели появится большое количество сосулек. Поэтому жителей просят быть внимательными и осторожными.