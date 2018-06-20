Алтайский депутат предложил отменить плату за "коммуналку" для всех медиков

Медработников по всей стране нужно освободить от оплаты коммунальных услуг, считает депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко. По его мнению, такие поправки необходимо внести в федеральное законодательство, сообщил его помощник.
Николай Герасименко,
депутат Государственной Думы:
— В настоящее время социальная защита медработника на региональном уровне зависит только от субъекта федерации. Если регион богатый, то дополнительные меры соцзащиты медработников в нем предусмотрены, если дотационный — нет.
Депутат отметил, что не всегда комплекс мер соцподдержки медработников в том или ином регионе коррелируется с его финансовыми возможностями.
Алтайского депутата поддержал сенатор Игорь Каграманян, который признал, что "дифференциация мер социальной поддержки медиков по регионам действительно сильна".
Что еще предложили законодатели?
- Герасименко также считает, что повышая зарплату медикам, нужно увеличивать окладную часть, а не допвыплаты: последние слишком зависят от воли главврача.
- А днем ранее на круглом столе в Госдуме председатель профильного комитета Дмитрий Морозов призвал включить сотрудников паллиативных отделений в перечень медработников, имеющих право на досрочную пенсию.
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