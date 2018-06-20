Алтайский депутат предложил отменить плату за "коммуналку" для всех медиков

Николай Герасименко,

депутат Государственной Думы:

— В настоящее время социальная защита медработника на региональном уровне зависит только от субъекта федерации. Если регион богатый, то дополнительные меры соцзащиты медработников в нем предусмотрены, если дотационный — нет.

Депутат отметил, что не всегда комплекс мер соцподдержки медработников в том или ином регионе коррелируется с его финансовыми возможностями.

Алтайского депутата поддержал сенатор Игорь Каграманян, который признал, что "дифференциация мер социальной поддержки медиков по регионам действительно сильна".

Что еще предложили законодатели?