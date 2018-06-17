Поздравления с Днем медика: прикольные, короткие, в прозе и стихах

Вы пациентам вместо "До свидания"

С улыбкой говорите "Будь здоров!".

За ваши ежедневные старания

Весь мир сегодня поздравляет докторов!



И вы примите наши поздравления,

Желаем крепкого здоровья и любви,

И чтобы только лучшие мгновения

Вас в жизни радовать могли!

Кто разбирается в лекарствах,

Взглянув лишь только на рецепт?

Поймет он сразу ваш диагноз!

Конечно, это — фармацевт.



Мы от души тебе желаем,

Конечно, только лишь добра,

Тебя сегодня поздравляем!

Пускай не будет в жизни зла.

Он решает множество задач,

Это главный, безусловно, врач!

Каждый день работ не оберешься,

Не понять, когда домой вернешься.



А сегодня главному врачу

От души добра желать хочу,

Чтоб к тебе везение пришло,

Никогда тебя не подвело.

В нервной системе непросто понять,

Что чем лечить, или даже менять,

Но если даже диагностировать долго,

Вам все равно нужен невропатолог.



Он вам поможет, он все узнает,

Точки над i непременно расставит.

Невропатологу счастья желаем,

С праздником вас от души поздравляем!