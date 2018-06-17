Поздравления с Днем медика: прикольные, короткие, в прозе и стихах

17 июня 2018 в России празднуют День медика. В этот день принято поздравлять всех, кто работает в медицинской сфере — врачей, санитаров, медсестер, лаборантов и других специалистов. Altapress.ru подготовил несколько прикольных поздравлений с Днем медика в прозе и стихах.
Прикольные поздравления с Днем медика в стихах
Вы пациентам вместо "До свидания"
С улыбкой говорите "Будь здоров!".
За ваши ежедневные старания
Весь мир сегодня поздравляет докторов!
И вы примите наши поздравления,
Желаем крепкого здоровья и любви,
И чтобы только лучшие мгновения
Вас в жизни радовать могли!
Кто разбирается в лекарствах,
Взглянув лишь только на рецепт?
Поймет он сразу ваш диагноз!
Конечно, это — фармацевт.
Мы от души тебе желаем,
Конечно, только лишь добра,
Тебя сегодня поздравляем!
Пускай не будет в жизни зла.
Он решает множество задач,
Это главный, безусловно, врач!
Каждый день работ не оберешься,
Не понять, когда домой вернешься.
А сегодня главному врачу
От души добра желать хочу,
Чтоб к тебе везение пришло,
Никогда тебя не подвело.
В нервной системе непросто понять,
Что чем лечить, или даже менять,
Но если даже диагностировать долго,
Вам все равно нужен невропатолог.
Он вам поможет, он все узнает,
Точки над i непременно расставит.
Невропатологу счастья желаем,
С праздником вас от души поздравляем!
Санитарной обработке
Все подвержено вокруг,
Ваша легкая походка,
Санитарка, верный друг,
Ты повсюду успеваешь,
Там порядок наведешь,
Здесь улыбкой привечаешь,
Труд достойно ты ведешь!
Красивые поздравления с Днем медика в прозе
Дорогой коллега, в День медицинского работника прими мои искренние пожелания счастья, успеха и благополучия. Пусть тебе никогда не придется усомниться в той пользе, которую ты приносишь людям, пусть твои пациенты будут всегда счастливы и благодарны тебе. С праздником!
Дорогой, уважаемый отец. Меня всегда потрясала твоя профессиональная отдача. Позволь пожелать в День медицинского работника, чтобы твои профессиональные навыки сохранились и приумножились и чтобы благодаря тебе еще многие люди обрели свое здоровье!
Друг, наверное, нет человека, который смог бы в своей жизни обойтись без помощи врача. Твоя профессия спасает жизни и содействует вступлению на столь желанный путь оздоровления. Именно ты и твои коллеги вселяете людям веру в будущее. С праздником тебя!
Все мы с детства привыкли бояться докторов. Но, когда мы взрослеем, то спешим к врачам пожаловаться на свою простуду, чтобы они выписали нам больничный. С праздником медицинского работника, и побольше счастливых пациентов!
Любимая мама, поздравляю тебя с профессиональным праздником. Благодаря тебе и твоим коллегам многие люди забыли о том, что такое болезни. Желаю, чтобы ты и дальше совершенствовала свой профессионализм и достигла больших профессиональных высот — у тебя все для этого есть.
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