Пожали руки и уединились: что происходит на встрече Ким Чен Ына и Трампа

Ключевой момент произошел сегодня утром в 9:00 по местному времени. Трамп и Ким встретились в гостинице Capella на курортном острове Сентоса, который отделен от остальной части Сингапура мостом. После рукопожатия они отправились на переговоры без посторонних лиц, где еще раз обменялись рукопожатием, передает Lenta.ru.

Перед беседой тет-а-тет Трамп заявил, что "не сомневается в будущих отличных отношениях с северокорейским лидером". В свою очередь, Ким отметил, что страны "преодолели множество трудностей для проведения саммита".

Стороны намерены обсудить целый ряд вопросов, касающихся развития двусторонних отношений и ядерного разоружения Пхеньяна.

Формально США и КНДР находятся в состоянии войны с 1953 года.