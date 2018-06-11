Сотрудники Белого дома жалуются на дурную привычку Трампа рвать важные документы

Сотрудники Белого дома склеивают скотчем официальную документацию, которую президент США Дональд Трамп любит рвать на мелкие кусочки. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на бывших работников канцелярии главы государства.
По их словам, Трамп привык разрывать на мелкие кусочки важные бумаги после работы с ними, в том числе письма, меморандумы и официальную документацию, которые, согласно закону, должны быть сданы в архив.
По словам источника газеты из числа бывших работников администрации американского лидера, в первые месяцы президентства Трампа этой задачей занимался целый отдел. "У нас есть клейкая лента. Ты находишь кусочки и склеиваешь их обратно, а затем отдаешь надсмотрщику", — отметил собеседник издания.
Сотрудникам, занимающимся вопросами делопроизводства, приходится это делать для того, чтобы их не обвинили в нарушении законодательства. При этом, как пояснили они, никому не удается уговорить Трампа отказаться от этой привычки, пишет ТАСС.
Как отмечает издание, при экс-президенте Бараке Обаме вся документация "в целости и сохранности" отправлялась в Национальный архив США.
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