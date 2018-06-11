Сотрудники Белого дома жалуются на дурную привычку Трампа рвать важные документы

По их словам, Трамп привык разрывать на мелкие кусочки важные бумаги после работы с ними, в том числе письма, меморандумы и официальную документацию, которые, согласно закону, должны быть сданы в архив.

По словам источника газеты из числа бывших работников администрации американского лидера, в первые месяцы президентства Трампа этой задачей занимался целый отдел. "У нас есть клейкая лента. Ты находишь кусочки и склеиваешь их обратно, а затем отдаешь надсмотрщику", — отметил собеседник издания.

Сотрудникам, занимающимся вопросами делопроизводства, приходится это делать для того, чтобы их не обвинили в нарушении законодательства. При этом, как пояснили они, никому не удается уговорить Трампа отказаться от этой привычки, пишет ТАСС.

Как отмечает издание, при экс-президенте Бараке Обаме вся документация "в целости и сохранности" отправлялась в Национальный архив США.