Патриарх Кирилл рассказал рабочим завода, как победить воровство в России

По его словам патриарха Кирилла, человек, который меняется и укрепляется в вере, имеет вою систему ценностей и нравственность, никогда не сможет переступить закон и ничего не сможет украсть. "Он будет честно работать, а честный труд в сочетании с деньгами и технологиями обязательно создаст нужный нам сегодня прорыв", — подчеркнул патриарх.



