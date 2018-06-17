Патриарх Кирилл рассказал рабочим завода, как победить воровство в России

Победить воровство в России поможет "вера и честный труд", заявил предстоятель Русской православной церкви Кирилл, выступая в Череповецком храме перед рабочими завода. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам патриарха Кирилла, человек, который меняется и укрепляется в вере, имеет вою систему ценностей и нравственность, никогда не сможет переступить закон и ничего не сможет украсть. "Он будет честно работать, а честный труд в сочетании с деньгами и технологиями обязательно создаст нужный нам сегодня прорыв", — подчеркнул патриарх.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.