Барнаульского бизнесмена Павла Тулина признали банкротом

Арбитражный суд Алтайского края признал известного барнаульского бизнесмена Павла Тулина банкротом по инициативе "Зернобанка". В отношении предпринимателя начали процедуру реализации имущества — она продлится полгода, следует из материалов дела.
"Зернобанк", который сам находится в процедуре конкурсного производства, потребовал от Тулина вернуть долг по кредитам в размере 228,3 млн рублей с учетом пеней. Суд признал требование обоснованным и включил сумму в реестр требований кредиторов.
Суд вынес решение 28 апреля 2018 года. Тулина обязали передать финансовому управляющему все банковские карты и документы, подтверждающие наличие вкладов. Отчет финансового управляющего о процедуре банкротства Тулина суд намерен рассмотреть 29 октября 2018 года.
Чем известен Павел Тулин
Павел Тулин является руководителем компании "Парк культуры и отдыха Октябрьский", которая была арендатором парка "Изумрудный" в Барнауле. В 2016 году он заключил договор перенайма с новым арендатором - УК "Лидер", которому перешли права и обязанности арендатора участка. Сейчас "Парк культуры и отдыха" требует в суде признать недействительным договор перенайма. Компания "Лидер" в свою очередь требует от "Парка" снести все объекты, включая бассейн.
Тулин также занимает пост председателя "Федерации баскетбола Алтайского края". Он является совладельцем и руководителем компаний, реализующих продукты питания и непродовольственные товары, в частности, "Радуга" (принадлежит 100% уставного капитала) и "Старые традиции" (99,96%). Был владельцем сети магазинов "28 апельсинов".
Кто еще банкротил Тулина
Как сообщает "Интерфакс", с 2016 года "Зернобанк" стал третьим истцом, потребовавшим признать банкротом Павла Тулина. Первым стал житель Новосибирска Александр Адаев, который в итоге отказался от заявления. Затем аналогичный иск о банкротстве направила в суд компания "Авалон консалтинг", которая настаивала на сумме долга в 171 млн рублей. Но арбитраж признал требование необоснованным и прекратил производство по делу.
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