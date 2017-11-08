Бывший и нынешний арендаторы парка "Изумрудный" подали друг на друга заявления в суд

Представитель компании "Лидер" (которая, напомним, вызвала среди барнаульцев большое волнение в связи с тем, что вырубила в парке "Изумрудный" очень много деревьев, в том числе здоровых) подал заявление в арбитражный суд Алтайского края 30 октября, а компания "Парк культуры и отдыха "Октябрьский" — 3 ноября.

Новый арендатор "Изумрудного" требует от прежнего снести за свой счет помимо бассейна много других объектов: карусели ("чертово колесо", "сюрприз", "колесо обзора", "колокольчик"), детскую железную дорогу, танцевальную и детскую площадки, кассы, киоски, общественный туалет, различные здания и деревянную площадку под батут.

Участок, на котором расположены объекты, автор искового заявления называет самовольно занятым. В суде представитель "Лидера" требует утвердить неустойку — 50 тыс рублей за каждый месяц неисполнения решения. Предварительное заседание по этому иску назначено на 30 ноября.

Ранее директор компании "Лидер" говорил altapress.ru, что компания посылала уведомления прежнему арендатору о том, чтобы он разобрал и забрал свое имущество, и пояснил, что руководитель "Парка культуры и отдыха "Октябрьский" хотел бы эксплуатировать бассейн еще три года, но у компании "Лидер" другие планы.

Со своей стороны представитель "Парка культуры и отдыха "Октябрьский" требует в суде признать недействительным договор перенайма, заключенный им с компанией "Лидер" 14 июня 2016 года, и вернуть права и обязанности арендатора "Парку". Договор перенайма заключил директор "Парка" Павел Тулин после того, как на ее территории сгорели кафе и здание администрации парка, и, как считал бизнесмен, мэрия Барнаула препятствует хозяйственной деятельность его компании.

Пока мотивы прежнего арендатора неясны. Павел Тулин не стал их комментировать, объяснив, что "это чисто бизнесовый конфликт".

Так или иначе, 3 ноября арбитражный суд по заявлению представителя "Парка" запретил компании "Лидер" распоряжаться правом аренды — сдавать участок в субаренду, передавать права и обязанности другому лицу, отдавать арендные права в залог и т.п. Краевому управлению Росреестра суд запретил совершать регистрационные действия в отношении этого участка (в том числе связанные с изменением арендатора земельного участка, регистрацией залога, субарендой земельного участка).

Предварительное судебное заседание по заявлению "Парка" назначено на 28 ноября.

По последним данным, о которых сообщала мэрия Барнаула, новый арендатор провел в "Изумрудном" подготовительные работы и заявил о намерениях продлить аллею, организовать место для проведения праздников, установить новогоднюю елку, создать детский городок, спортивную площадку, место для занятий экстремальными видами спорта, территорию для катания на роликах, аллею отдыха с фонтаном и место для фотографирования.

Справка

Учредителем компании "Лидер" является Владислав Немчинов, гендиректором Владимир Фишер. В то же время различные источники указывали, что за компанией, возможно, стоит бизнесмен Рихард Фаллер, бывший владелец (или совладелец) сети АЗС "Адалин" (продана дочерней структуре "Роснефти" еще в 2006 году), а также бывший руководитель строительной компании "Адалин-Строй". Он учредитель и соучредитель зарегистрированных в Барнауле компаний "Высота", "АЕМ-Премиум", "Михайловский завод химреактивов", "Возрождение" и др.

Некоторое время назад сайт мэрии Барнаула даже назвал в качестве арендатора парка "Изумрудный" назвал директора "Адалин-строя" Игоря Дублея . Дублей партнер Фаллера по ряду фирмы — оба являются соучредителями фирм "Адалин-охраны", "Возрождение", "Возрождение-плюс".