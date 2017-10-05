Арендатор "Изумрудного" рассказал, как изменится парк после обновления

По словам Дублея, парк останется в прежних границах и будет центром отдыха горожан. Над разработкой проекта парка работают молодые архитекторы ООО АКБ "Инновация". Когда проект будет готов, он пройдет обсуждение, вероятно, будут организованы публичные слушания. Концептуальный план возрождения парка согласован с администрациями района и города.

Новый арендатор рассказал, что в парке сохранят пруд с островом, катамаранами и лодками. Возможно, с оборудованными зонами для купания. От главного входа до стадиона "Клевченя" сделают центральную аллею, на которой запланирована большая площадка для проведения городских и районных праздников. Здесь же собираются сделать торговую зону с закусочными, сувенирными, спортивными и другими торговыми павильонами. В рабочем проекте площадка детского отдыха с колесом обозрения, каруселями и аттракционами, открытая концертная площадка, зеленый лабиринт из декоративных кустарников и зона больших деревьев, собственно парк. По периметру территории пройдет беговая дорожка для спортсменов, велосипедистов, катания на роликовых коньках.



Планируемая нагрузка на зеленую зону парка — от трех до трех с половиной тысяч человек в день. Для того чтобы привлечь отдыхающих, запланированы три площадки для парковки автомобилей на 700-800 парковочных мест.



Сейчас территорию парка освобождают от накопившегося за десятилетия мусора. Еженедельно с территории вывозят по 500-600 тонн, вырубают старые деревья, которые представляют угрозу для людей. Когда будет утвержден проект реконструкции парка, начнут высаживать новые деревья высотой от трех до шести метров. Также в ближайших планах арендаторов — восстановление ограды парка по всему периметру.