Первый для детей. С чего начинался Молодежный театр Алтая, который ждал "возвращения" сцены 47 лет

24 сентября 1958 года основали Театр юного зрителя, который мы сегодня знаем как Молодежный театр Алтая. Altapress.ru рассказывает, как ТЮЗ уступил родную сцену музыкальному театру, участвовал в международных фестивалях и показывал свежий взгляд на классику.