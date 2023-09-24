Первый для детей. С чего начинался Молодежный театр Алтая, который ждал "возвращения" сцены 47 лет

- Театр юного зрителя основали режиссер Глеб Томилин и Леонид Трухин 24 сентября 1958 года. Это был первый на Алтае театр для детей.
- Собственного здания у театра не было, поэтому первый год ТЮЗ давал представления на сцене Клуба меланжевого комбината. Первый спектакль – «Именем революции» по пьесе Михаила Шатрова – состоялся 21 ноября 1958 года. За один сезон успели поставить 6 замечательных спектаклей.
Дом пионеров.
altapress.ru
- Театр мгновенно получил признание зрителей, а заодно и собственную сцену в помещении Клуба Управления внутренних дел на проспекте Ленина.
- В 1964 году ТЮЗ уступил свою сцену театру музыкальной комедии и переехал в здание краевого Дворца пионеров. Здесь тюзовцы работали 47 лет.
- В 1972 году главным режиссером краевого ТЮЗа стал Захар Китай. Тогда же на эмблеме театра появились алые паруса. Яркими постановками того сезона были «Поэма о любви», «Обратный адрес», «Ринг» и «Дождь лил как из ведра».
ТЮЗ (ныне Молодежный театр Алтая), основан в 1958 году.
https://vk.com/public71335292
- «Вишневый сад» Чехова более 15 лет не сходил с репертуарной афиши.
- В 1997 году театр возглавила Татьяна Козицына, и театр начал работу над современным репертуаром. На сцене появились «Алиса в стране чудес» в постановке Костина, «Мандрагора» Бобровского, «Приключения Тома Сойера» Безъязыкова.
- Нынешнее название Молодежный театр Алтая получил в 2000 году.
- Эпохальным событием для МТА стала реконструкция бывшего ДК Барнаульского меланжевого комбината. Это здание передали театру еще в 1999 году, но финансовые трудности тормозили строительство. Только в 2011 году состоялось открытие нового здания.
Спекстакль "Гроза" в Молодёжном театре Алтая.
Александр Ерофеев, МТА.
- В 2012 году на одной площадке с МТА построили общежитие для творческих работников. В нем оборудованы более 20 студий для жизни и творчества актеров.