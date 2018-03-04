Первый пошел: серебряный призер Игр-2018 выставил подаренный BMW X4 на продажу

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане выставил на продажу подаренный BMW X4. Объявление на сайте Auto.ru заметил "Матч ТВ".
"Призовой автомобиль, получен за медаль на Олимпийских Играх 2018 года. На авто олимпийская символика "Команда России 2018": на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики", — сказано в объявлении.
Спортсмен собирается получить за автомобиль четыре млн рублей. В качестве контактного лица указан Александр Петров. Отметим, что российский спортсмен под таким именем на зимних Олимпийских играх в Корее не выступал, пишет znak.com.
28 февраля премьер-министр Дмитрий Медведев подарил ключи от машин BMW 46 российским олимпийцам-медалистам.
В пресс-релизе на сайте BMW Group указано, что спортсмены, выигравшие на Играх золото, награждены BMW X5 xDrive30d, серебро — BMW X4 xDrive30d, а бронзу — BMW X4 xDrive20d. В объявлении указано, что на продажу выставлена BMW X4 I (F26) 30d, следовательно, автомобиль продает один из спортсменов, получивших серебряную медаль на Олимпиаде.
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