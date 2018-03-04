Первый пошел: серебряный призер Игр-2018 выставил подаренный BMW X4 на продажу

"Олимпийский" BMW выставлен на продажу. Фото: auto.ru. "Олимпийский" BMW выставлен на продажу. Фото: auto.ru. "Олимпийский" BMW выставлен на продажу. Фото: auto.ru. Дмитрий Медведев с призерами XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхёнчхане. Фото: government.ru.

"Призовой автомобиль, получен за медаль на Олимпийских Играх 2018 года. На авто олимпийская символика "Команда России 2018": на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики", — сказано в объявлении.

Спортсмен собирается получить за автомобиль четыре млн рублей. В качестве контактного лица указан Александр Петров. Отметим, что российский спортсмен под таким именем на зимних Олимпийских играх в Корее не выступал, пишет znak.com.

28 февраля премьер-министр Дмитрий Медведев подарил ключи от машин BMW 46 российским олимпийцам-медалистам.

В пресс-релизе на сайте BMW Group указано, что спортсмены, выигравшие на Играх золото, награждены BMW X5 xDrive30d, серебро — BMW X4 xDrive30d, а бронзу — BMW X4 xDrive20d. В объявлении указано, что на продажу выставлена BMW X4 I (F26) 30d, следовательно, автомобиль продает один из спортсменов, получивших серебряную медаль на Олимпиаде.