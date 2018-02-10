Первое золотом Олимпиады досталось шведам

На Олимпиаде в Корее разыграли первый комплект медалей — в скиатлоне на 15 км (7,5 км классическим стилем + 7,5 км свободным стилем).

Победительницей гонки стала лыжница Шарлотт Калла из Швеции, сообщает РИА Новости. Калла показала результат 40 минут 44,9 секунды, серебро взяла норвежка Марит Бьёрген (+7,8 секунды), бронза у финки Кристы Пармакоски (+10,1). Россиянка Наталья Непряева (+33,0 секунды) заняла восьмое место. Анастасия Седова (+1 минута 12,8 секунды) стала 12-й, Юлия Белорукова (+2.06,1) - 18-й, Алиса Жамбалова (+2.14,2) - 21-й. Россияне выступают на Олимпиаде под нейтральным флагом.