Первое золотом Олимпиады досталось шведам

На Олимпиаде в Корее разыграли первый комплект медалей — в скиатлоне на 15 км (7,5 км классическим стилем + 7,5 км свободным стилем).
Победительницей гонки стала лыжница Шарлотт Калла из Швеции, сообщает РИА Новости.
Калла показала результат 40 минут 44,9 секунды, серебро взяла норвежка Марит Бьёрген (+7,8 секунды), бронза у финки Кристы Пармакоски (+10,1).
Россиянка Наталья Непряева (+33,0 секунды) заняла восьмое место. Анастасия Седова (+1 минута 12,8 секунды) стала 12-й, Юлия Белорукова (+2.06,1) - 18-й, Алиса Жамбалова (+2.14,2) - 21-й.
Россияне выступают на Олимпиаде под нейтральным флагом.
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