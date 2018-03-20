Песков отреагировал на слова Макаревича о "злобных дебилах"

В Кремле не считают нужным обсуждать высказывания музыканта Андрея Макаревича о россиянах, но призывают СМИ не перевирать слова артиста. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Песком отметил, что СМИ "неправильно процитировали" слова музыканта. При этом отметил, что Кремль не хотел бы участвовать в этом обсуждении.
Ранее лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич сравнил россиян с американцами. По его словам, жители США намного спокойнее, веселее и добрее. Об этом он написал 18 марта на своей страничке в Facebook. Макаревич предположил, что "с нами происходит что-то ужасное". "Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то 25-й кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", — написал музыкант в комментарии к своей записи.
Напомним, Макаревич не в первый раз делает провокационные заявления в соцсетях. Ранее он раскритиковал памятник конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову в Москве, назвав скульптуру "бездарной" и "уродливой".
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