Песков рассказал о "пурге", которую он несет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что критика со стороны главы государства — рабочий процесс, поскольку Владимир Путин — очень требовательный начальник.
"Критика бывает иногда более напряженная, иногда менее напряженная. Но в целом, наверное, вряд ли существует пресс-секретарь, который никогда не был критикуем своим руководством, это может быть только пресс-секретарь, который ничего не делает", — цитирует Пескова РИА Новости.
По его словам, работа с президентом всегда сопровождается критикой. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в своих выступлениях озвучивает позицию Кремля, а своего частного мнения никогда не высказывает, пишет bfm.ru.
Ранее Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что не может контролировать всех сотрудников своей администрации, которых 2 тысячи. "Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" — сказал тогда президент РФ.
В 2013 году в интервью The New Times пресс-секретарь президента РФ сказал о критике в свой адрес со стороны государства: "Бывает. Он в такие моменты критикует. А когда он критикует, то делает это жестко...Все, кто с ним работает, могут высказать свою точку зрения, он всегда выслушает. Он говорит: "Объясни мне. Пожалуйста, я готов". Но ему тяжело возражать, потому что он всегда очень силен в своей аргументации. В итоге получается, что по теме он понимает больше, чем ты".
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